Американский рэпер получил 10 огнестрельных ранений

Американский рэпер Slim 400, сотрудничающий со звукозаписывающей компанией YG, госпитализирован со множеством огнестрельных ранений. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, инцидент произошел вечером 28 июня в городе Комптон, округ Лос-Анджелес. Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. В настоящий момент полиция пытается установить местонахождение подозреваемых.

Отмечается, что подробности произошедшего пока неизвестны. Также нет информации о том, что могло послужить причиной нападения на музыканта.

В апреле сообщалось, что американский рэпер Эрмиас Асгедом, также известный под псевдонимом Nipsey Hussle, был убит около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Согласно данным полиции, Асгедом скончался в результате огнестрельных ранений. Ему было 33 года.

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