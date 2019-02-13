Уснувшего в машине 20-летнего рэпера расстреляли полицейские

В Калифорнии полицейские расстреляли уснувшего в машине 20-летнего рэпера Вилли Маккоя. Об этом сообщает The Guardian в среду, 13 февраля.

Отмечается, что пять офицеров полиции заметили на коленях молодого человека пистолет и открыли огонь. Семья погибшего заявила, что не было никаких оснований применять оружие, так как Вилли спал и не представлял никакой опасности. Они связали случившееся с расовой неприязнью.

«Не было никаких попыток решить вопрос мирно. Работа полиции — арестовывать людей, нарушивших закон, а не брать закон в свои руки. Вы не судьи, не присяжные и не палачи», — сказал старший брат Маккоя. Он добавил, что полицейские должны были использовать рупор, чтобы попросить его родственника выйти.

Машина рэпера была припаркована около ресторана Taco Bell. По словам офицеров, они подошли к запертому автомобилю и попросили мужчину держать руки на виду, но он схватил пистолет, после чего был отдан приказ стрелять. Потом Маккою вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

11 января стало известно, что в Сан-Хуане убили 24-летнего музыканта-гея Кевина Фрэта. В него выстрелили восемь раз, когда он ехал по улице на мотоцикле.