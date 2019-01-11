24-летнего рэпера-гея застрелили во время поездки на мотоцикле

Латиноамериканский рэпер Кевин Фрэт был убит в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 11 января.

В музыканта выстрелили восемь раз, когда он ехал по улице на мотоцикле. Полиция расследует произошедшее.

24-летний Кевин Фрэт стал первым латиноамериканским трэп-артистом, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он неоднократно выступал в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Американский гей-активист Сами Оливарес почтил память артиста в Twitter, отметив, что произведения Фрэта стали вызовом для стереотипов в стране, где представителей нетрадиционной сексуальной ориентации высмеивают, травят и убивают.

В апреле 2018 года Фрэт выпустил клип на песню Soy Asi. Музыкальное видео собрало более полумиллиона просмотров на YouTube.