В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) застрелили рэпера Young Greatness. Об этом сообщает телеканал WWL-TV.

Теодор Джонс (настоящее имя исполнителя) был обнаружен с единичным пулевым ранением у своего дома. Прибывшие врачи констатировали его смерть на месте.

Друг погибшего рэпер P Town Moe, рассказал, что Джонс не был связан с криминалом — его волновали только музыка и родная дочь.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых.

Самая известная композиция Young Greatness — сингл Moolah 2015 года, который занял 85-е место в главном чарте США Billboard Hot 100.

8 октября в Нью-Йорке был застрелен хип-хоп-исполнитель Hollywood Play. Стражи порядка не могут с уверенностью сказать, что именно рэпер был целью убийц.

19 июня стало известно о гибели 20-летнего рэпера XXXTentacion. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!