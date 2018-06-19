Двадцатилетний рэпер XXXTentacion впал в кому после выстрела неизвестного

Неизвестный выстрелил в 20-летнего американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. Музыкант получил тяжелое ранение и впал в кому в больнице, сообщает TMZ.

На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. Злоумышленник подбежал к нему, выстрелил несколько раз, забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как отмечает издание, музыкант находился под домашним арестом и ждал суда по обвинению в домашнем насилии и других правонарушениях.

Позже стало известно, что рэпер скончался в больнице.

Дебютный альбом рэпера вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.

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