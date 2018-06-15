Рэпер Янг Лин попросил отыскать своего двойника-солдата из России

Шведский рэпер Янг Лин обнаружил, что у него есть двойник из России. Он опубликовал Facebook фотографию российского солдата, держащего автомат Калашникова в одной руке, и попросил подписчиков отыскать его.
«Йоу, мне нужно найти моего двойника из российской армии для съемок музыкального клипа. Напишите его имя в комментариях», — призвал хип-хоп-исполнитель.
Янг Лин — 21-летний уроженец Швеции Юнатан Леандер Хостад. Раннее детство рэпер провел в Минске, о чем рассказывал в Instagram. В его дискографии три студийных альбома.
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