Избитый рэпером Face блогер попал в больницу

Избитого рэпером Иваном Дреминым 18-летнего видеоблогера Тимура Сорокина госпитализировали с сотрясением мозга в травматологическую больницу. Об этом телеканалу РЕН ТВ в четверг, 31 мая, рассказал его продюсер Даниил Комков.

«Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить вред, причиненный здоровью. Ну а пока врачи настояли на госпитализации», — заявил Комков. Он отметил, что пострадавший пробудет в больнице до пятницы.

30 мая стало известно, что 21-летний Дремин, известный под псевдонимом Face, задержан полицией за избиение 18-летнего Сорокина. Инцидент произошел на почве ревности — блогер ранее встречался с девушкой рэпера Марьяной Ро. По словам Сорокина, при встрече он хотел обнять ее, а Дремин стал избивать его. Музыканта отпустили из отделения, от комментариев он отказался.

Face — автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад».

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