Рэпер Face посоветовал всем сваливать из России

Рэпер Face разместил в своем Twitter серию постов, в которых раскритиковал правительство и пожелал молодежи уезжать из России, «пока железный занавес не кинули опять».

Он также назвал кандидата в президенты Павла Грудинина «конченым» за то, что тот восхваляет Иосифа Сталина. Исполнитель добавил, что «оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить *** [ничего] не может».

«Я не строю из себя кандидата в президенты, чтобы что-то предлагать, просто так как я имею влияние на большую часть молодежи в этой стране, я хочу, чтобы они знали правду — не более», — написал артист.

«*** [К черту] моду и шмотки, наркотики, алкоголь,никотин, депрессию, суицид, мусоров, необразованных школьных учителей, правительство, родителей, которым *** [наплевать] на своих детей, криминал, золотую молодежь, телевидение, интернет, соцсети, лайки, репосты, неравенство, ксенофобию, гомофобию», — отметил Face.

20-летний Face — автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад». Настоящее имя выросшего в Уфе артиста — Иван Дремин.

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