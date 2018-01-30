Рэпер Face перерос наркотики с «эщкере» и решил взяться за молодежь

Рэпер Face воспользовался Instagram Stories, чтобы обратиться к своим поклонникам и провозгласить о смене своих ориентиров в карьере, творчестве и личной жизни. На публикации артиста обратил внимание проект Memepedia.

«Больше никакого faceguccigang и эщкере, плиз. Это был крутой период моей жизни и творчества, но я перерос все это. Я рад, что являюсь голосом молодежи, это очень важно для меня, и я чувствую свою ответственность. Теперь, когда у меня есть возможность изменить будущее этой страны через нашу молодежь — пришло время вести вас в правильном направлении, пришло время открыть глаза», — написал Face в нескольких публикациях.

Рэпер заявил, что оставляет рэп-клоунаду детям, выросшим на его песнях. Он добавил, что «наркотики (в том числе никотин и алкоголь), депрессия, суицидальные мысли, поиски себя в криминале и зарплата в 20 тысяч рублей — это не то, что нам нужно», признавшись, что «прошел через все это». Face пообещал на своих концертах давать молодежи высказаться на все волнующие ее проблемы.

В декабре популяризированное исполнителем словообразование «эщкере» (от англоязычного let's get it) было признано самым популярным мемом года среди российских пользователей интернета.

20-летний Face — автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад». Настоящее имя выросшего в Уфе артиста — Иван Дремин.