Рэпер Face объяснил популярность среди 12-летних и посетовал на детское порно

Рэпер из Уфы Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, рассказал журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, почему его музыка популярна среди девочек 12-14 лет. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале «вДудь».

«Я показываю жизнь молодежи в этой стране такой, какая она есть. Они, к сожалению, жрут таблетки, курят, бухают», — подчеркнул музыкант.

Дудь вспомнил выступление Face, на котором присутствовали в основном несовершеннолетние девушки. «Полный зал детей, очень молодых, в основном девочек 12-14 лет, и ты, который читает: "Я трахнул суку без гандона", — сказал он. — Тебе не кажется это странным? Они кайфуют от того, что вообще не про них».

«Жизнь сейчас такая пошла, что это и про их возраст. У меня было все немного по-другому, но чем дальше — тем хуже. Поэтому, возможно, это про них, вот они и кайфуют», — ответил рэпер.

Face подчеркнул, что через свое творчество, в котором рассказывается, в частности, о беспорядочных половых связях, он пытается донести важное послание. «Это треки про то, как я жил, как я отчасти живу, но как не надо жить. Но люди этого не понимают», — посетовал он.

Хип-хоп-исполнитель также пожаловался на то, что 12-летние поклонницы часто присылают ему «какое-то детское порно»: «Скидывают всякую дичь, я стараюсь это не смотреть».

20-летний Face — автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад».