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Рэпер Face попал в полицию за избиение 18-летнего блогера

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Рэпер Face

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, задержан полицией за избиение 18-летнего видеоблогера Тимура Сорокина. Об этом в среду, 30 мая, со ссылкой на свои источники сообщает портал Super.

По данным издания, 21-летний музыкант подрался с блогером на почве ревности: Сорокин ранее встречался с его девушкой блогером Марьяной Ро.

Позже пострадавший подтвердил эту информацию в разговоре с РЕН ТВ.

«Сегодня в офис одной крупной программы зашел Фэйс со своей девушкой Марьяной. На почве ревности — у меня были с ней отношения в 2017 году, — он подошел ко мне как бы обняться, но вместо этого нанес мне многочисленные удары в затылок. У меня началось крупное кровотечение. В этот момент я нахожусь в полиции. Мы пишем заявление», — рассказал юноша.

Face родом из Уфы. Он автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад».

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