Звезда «Зеленого слоника» устроила баттл с Оксимироном

Российский актер Владимир Епифанцев встретился с участниками проекта Versus Battle и провел лекцию, в которой объяснил, как нужно вести себя перед противником во время рэп-баттла. Видео его речи опубликовано на YouTube-канале versusbattleru.

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После лекции Епифанцев устроил импровизированный баттл между рэперами, в ходе которого показал, как нужно общаться с противником на примере хип-хоп-исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров). Артист рассказал историю о тибетском мудреце, который оказался очень похож на рэпера.

Епифанцев снялся в таких фильмах, как «Зеленый слоник», «Generation П», «Викинг» и «Антикиллер 2: Антитеррор».

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