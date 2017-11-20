Епифанцев раскрыл сюжет продолжения «Зеленого слоника»

Актер Владимир Епифанцев раскрыл «Ленте.ру» часть сюжета второй части «Зеленого слоника». По его словам, в сиквеле персонаж Сергея Пахомова становится президентом России.

Артист подчеркнул, что сценарий новой картины готов лишь частично. Проект запустят в производство, когда он будет тщательно продуман. Епифанцев не стал называть точную дату выхода сиквела.

Ранее 20 ноября Епифанцев объявил телеканалу «360», что вместе с Пахомовым снял комедийный ролик для рекламы второй части «Зеленого слоника», однако денег на полнометражную ленту ему еще никто не предложил. «Я же не буду бегать, денег просить на эту историю. Пока не найдется человек, который скажет "я хочу" и даст бабла, мы снимать ничего не будем. Зачем? Пока народ не готов. И тема серьезная. Тема обреченности такая», — отметил артист.

Клип, в котором Епифанцев и Пахомов поговорили о «Зеленом слонике», появился в сети 15 ноября. Артисты спародировали интернет-шоу «вДудь» Юрия Дудя.

«Зеленый слоник» — фильм 1999 года, снятый режиссером Светланой Басковой. Картина была удостоена диплома II степени в разделе полнометражных игровых фильмов конкурса «Любительское кино» кинофестиваля «Любить кино! — 2000» в Москве. В марте 2017-го Епифанцев получил премию «За вклад в развитие жанра хоррор» российского фестиваля хоррор-фильмов «Капля» за участие в «Зеленом слонике».