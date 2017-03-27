Епифанцев получил премию за «Зеленого слоника» на фестивале хоррор-кино

Жюри Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля» вручило награды победителям. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе киносмотра, лучшим зарубежным триллером 2016 года стал фильм «Инферно», а отечественным — лента режиссера Алексея Красовского «Коллектор». «Лучшим зарубежным хоррором года стал фильм "Не дыши" (…) Лучшим отечественным хоррором 2016 года по версии фестиваля стала картина "Невеста"», — говорится в сообщении.

Премии «За вклад в развитие жанра хоррор» также получили режиссер Валерия Гай Германика, автор социальных драм «Все умрут, а я останусь» и «Да и да», и актер Владимир Епифанцев, отмеченный за участие в трэш-сплэттере «Зеленый слоник» Светланы Басковой.

Кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов прошел в Москве с 20 по 26 марта. В жюри председательствовала основатель Международного фестиваля латиноамериканского кино Сильвия Перель.