Российский мультсериал вошел в число лучших в Каннах

Российский мультсериал «Хамелеоны» вышел в финал конкурса детских веб-сериалов MIP Digital Short Form Series Pitch в Каннах. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщается на сайте продюсерского центра «Рики».

Финал состоится 3 апреля в рамках международного рынка цифрового и телевизионного контента MIPTV.

«Хамелеоны» — «единственный российский анимационный проект, отобранный к участию в первом в истории рынка MIPTV конкурсе короткометражных сериалов».

В финале в категории детского контента помимо российского мультсериала будут представлены проекты Action! (Испания), Los Perez Osos (Аргентина), Mini Mind Warriors (Китай), Paper Girls (США), и второй сезон RESET Web series (Новая Зеландия).

«Хамелеоны» — комедийный мультсериал, рассчитанный на детей от девяти до 11 лет. В планах создателей — выпуск 26 эпизодов в формате 3D с использованием трехмерной компьютерной графики CGI.

MIPTV — рынок цифрового и телевизионного контента, который проходит на территориях, обустроенных для Каннского кинофестиваля, с 1965 года.

