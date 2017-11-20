Тарантино снимет сцену убийства жены Полански приспешниками Мэнсона

Сюжет нового фильма Квентина Тарантино будет разворачиваться на фоне убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт приспешниками Чарльза Мэнсона. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что картина не будет концентрироваться на действиях членов культа Мэнсона — убийство актрисы и ее друзей послужит «задником» основного сюжета. На роль Тейт кинорежиссер планирует взять Марго Робби («Отряд самоубийц»).

Новый фильм Тарантино, по словам знакомого со сценарием источника, расскажет о телевизионном актере, который поучаствовал в успешном проекте и пытается попасть в бизнес большого кино. Напарник главного героя, который также выступает его дублером-каскадером, желает стать голливудской знаменитостью вместе с ним. Действие происходит в Лос-Анджелесе летом 1969 года.

Продюсировать новый проект Тарантино будет Sony Pictures. Среди звезд, которых режиссер хочет задействовать в своем фильме, — Том Круз, Брэд Питт и Леонадро Ди Каприо.

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Ранее сообщалось, что девятая картина режиссера будет о Мэнсоне, однако, по словам источников, лента будет посвящена американскому преступнику в той же степени, в какой лента «Бесславные ублюдки» была посвящена Адольфу Гитлеру.

В начале ноября стало известно, что Тарантино собирался снять фильм при участии фирмы The Weinstein Company, созданной Харви и Бобом Вайнштейнами, однако отказался от этой идеи после секс-скандала, разразившегося вокруг Харви.

Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября в возрасте 83 лет. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу.

В 1969 году в Лос-Анджелесе члены коммуны Мэнсона «Семья» по его приказу убили беременную жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей.