Главное
Россия
Мир
Бывший СССР
Экономика
Силовые структуры
Наука и техника
Культура
Спорт
Интернет и СМИ
Ценности
Путешествия
Из жизни
Мотор
Дом
Статьи
Галереи
Видео
Спецпроекты
Мир
Все
Политика
Общество
Происшествия
Страноведение
Выборы
Конфликты
Преступность
Архив
Последние новости
09:01
Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
08:33
Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки
07:50
Отлетевший от грузовика диск убил водителя легковушки на Ямале
07:19
Литовские футболисты сыграли в пас с корчившимся от боли одноклубником
07:00
Назван простой способ продлить жизнь
06:39
Раздел имущества при разводе предложили упростить
05:04
Аскеров проглядел подсказку в «Что? Где? Когда?», проиграл и обиделся на Друзя
09:01, 20 ноября 2017
Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
Перейти в «Мою Ленту»
Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает TMZ.
Предыстория:
Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
CHARLES MANSON DEAD AT 83
TMZ, 20 ноября 2017
Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона
lenta.ru, 16 ноября 2017
Другие материалы рубрики
Мир
00:00
20 ноября
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
04:25
—
Сегодня
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
10:44
—
19 ноября
Французский полицейский расстрелял шесть человек
01:42
—
Сегодня
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Мир
00:03
13 ноября
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
06:08
—
Сегодня
Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии
16:13
—
19 ноября
В Зимбабве занялись импичментом Мугабе
13:33
—
17 ноября
Колумбийская учительница ставила школьникам оценки за секс
Мир
00:02
10 ноября
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
02:57
—
Сегодня
В Конгрессе США признали отсутствие сговора команды Трампа с Россией
07:15
—
19 ноября
Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin
08:15
—
19 ноября
Пьяный американский военный сбил японца на Окинаве
Россия
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Раздел имущества при разводе предложили упростить
Отлетевший от грузовика диск убил водителя легковушки на Ямале
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Наехавший на пешехода водитель в Зеленограде еще и избил его
Все материалы
Мир
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Дедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Президент Зимбабве снова отказался уйти в отставку
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»
Иранцы устроили набег на заправку под Киевом
У украинского мэра нашли российское гражданство
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Последнего подручного Саакашвили избили
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Все материалы
Силовые структуры
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Леша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сторонника Мальцева уличили в ношении поддельного крапового берета
Кадыров доложил о ликвидации в Чечне «псов ада»
Раненных на вечеринке измайловской ОПГ бойцов поощрят
Росгвардия ответила на обвинения в причастности к перестрелке в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Ученые определили влияние собак на здоровье людей
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Все материалы
Спорт
Стоны снова в моде
Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона
Сломавший нос игрок «Реала» выразил готовность еще тысячу раз истечь кровью
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией
Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз
Боксер нокаутировал соперника первым ударом в чемпионском бою
Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей
Все материалы
Культура
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Кислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Журналистку РЕН ТВ побили во время съемок в Москве
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
«Кабриолет Жукова» выставили на продажу за 45 миллионов рублей
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Малыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы