Мир
 
Последние новости
Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии
В Москве выпала половина месячной нормы осадков  
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Названы сроки обнаружения инопланетян
Турецкие помидоры попали в Россию
В сети поиздевались над казахским конкурсом красоты «Мисс Орал»
Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер

Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Перейти в «Мою Ленту»
Чарльз Мэнсон
Чарльз Мэнсон

Американского серийного убийцу Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме, перевезли в калифорнийскую больницу. Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, состояние 83-летнего преступника оценивается как критическое, «он борется за жизнь». В клинике вместе с ним находятся пять полицейских.

Какие именно у заключенного проблемы со здоровьем, не сообщается, однако, по словам источника New York Post, скорая смерть Мэнсона неизбежна.

В январе 2017 года Мэнсон уже оказывался в больнице из-за проблем с желудком, однако через некоторое время его вернули в тюрьму.

В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Charles Manson reportedly clinging to life in California hospital
Тарантино снимет фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне
Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Роберт и Грейс Мугабе

Дедушка старый, ему все равно

Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
06:59Сегодня

Французам разрешат заниматься сексом с 13 лет

20:3415 ноября

Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе

10:15Сегодня

Студентки Кембриджа оголили ягодицы

Мир00:0313 ноября

Кровавая ривьера

Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
18:1915 ноября

Немцев предупредили о миллионе бомжей

05:59Сегодня

Канадцам посулили упрощение доступа к героину

01:58Сегодня

Американец избежал казни из-за неспособности медиков попасть ему в вену

Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
22:1115 ноября

Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию

15:3015 ноября

Американец расстрелял соседей ради своих собак

01:32Сегодня

Китайских геев подвергли лечению электрошоком

Россия
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Неприкасаемая
Арину Баеву спасут лекарства и перевязочные материалы
Медведев поручил застраховать пассажиров проблемных авиакомпаний
Несостоявшийся революционер Мальцев получил убежище в Евросоюзе
Путин впервые провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР
У Медведева обнаружился новенький iPhone X
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Желтая Чечня
Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
Французам разрешат заниматься сексом с 13 лет
Студентки Кембриджа оголили ягодицы
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Черный передел: свергнут старейший диктатор мира
Военные устроили переворот в Зимбабве
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
В Киеве обнаружили российские танки
Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ
Киев подсчитал «ножи в спину» от Минска из-за Крыма
На Украине задумались о возможности обмена Крыма на Приднестровье
Все материалы
Экономика
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии
Турецкие помидоры попали в Россию
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Россиян уличили в скупке новых банкнот по ценам дороже номинала
«Газпрому» напророчили новый рекорд экспорта в ЕС
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Все материалы
Силовые структуры
Деньги любят тишину
Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Владелец петербургского банка жестоко избил следователя во время обыска
Главу «Метростроя» Петербурга задержали за неуплату 700 миллионов рублей налогов
Ума Турман помогла поймать серийного вора в Самарской области
Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом в Москве
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Гигантскую озоновую дыру показали на видео
Найден ген долголетия
Названы продукты для идеального сна
Падение метеора в Финиксе попало на видео
Все материалы
Спорт
Торгуют телом
Чемпионы мира ходят по полю пешком и зарабатывают миллионы
«Теперь я видел все»
Россия трижды забила испанцам, а Глушаков стал непробиваемым вратарем
Мутко обвинил WADA в нежелании договариваться с Россией
России оставили шанс на участие в Олимпиаде
Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах
Министр спорта пожаловался на диктат борцов с допингом
Определились все участники чемпионата мира по футболу в России
Все материалы
Культура
Спермформанс
Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве
Документ остарбайтера «Все шесть детей умерли на глазах у матери»
Аресты, обыски, голод, раскулачивание в рассказах рабов Рейха
«Не все вегетарианцы стали людьми»
Почему человечество обязано своей жизнью животным
Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер
Первую книгу о Гарри Поттере купили за 140 тысяч долларов
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Исполнитель «Феличиты» Аль Бано объявил о завершении карьеры
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Круглосуточная трансляция из ларька с шаурмой загипнотизировала соцсети
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
Пачка пятирублевых купюр вызвала споры в сети
В сети поиздевались над креативными плакатами для российских военных
Названа новая ведущая программы «Ревизорро»
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Все материалы
Ценности
«Деньги — это дерьмо»
Он заслужил уважение черных, спускает миллионы на шубу и готов вмазать фанатам
Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками
Louis Vuitton выпустил элитную скакалку за 30 тысяч рублей
Один из крупнейших розовых бриллиантов в мире остался без хозяина
Гимнастки-близнецы Аверины помогут швейцарцам продавать часы
Сборкой нового американского спорткара займутся китайцы
Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
«Победа» разрешила бесплатно возить в ручной клади пудовые гири
Названы самые экзотические для русских туристов города Европы
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Все материалы
Из жизни
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города
Лошадь повредила машину и угодила за решетку
На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Краденое солнце
Самые первые впечатления от нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross
Тест: отгадай автомобиль по заду
Когда оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, но... увидел лишь мельком автомобиль
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Volkswagen подозревают в завышении премий топ-менеджерам
Показан дизайн электрокроссовера Chevrolet на базе «Болта»
Первые фотографии новой Mazda6
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы