Серийного убийцу Чарльза Мэнсона вернули из больницы в тюрьму

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона, приговоренного к пожизненному заключению, вернули в калифорнийскую тюрьму из больницы, где он провел несколько дней. Как сообщает Associated Press в субботу, 7 января, 82-летнего заключенного вновь поместили в одиночную камеру.

Состояние здоровья Мэнсона не уточняется. «Закон о врачебной тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенных», — пояснил представитель калифорнийского департамента исправительных учреждений Джеффри Кэллисон. При этом он отметил, что ведомство не сообщало о нахождении заключенного вне тюрьмы.

Информация о том, что Мэнсона увезли в больницу, расположенную за пределами пенитенциарного заведения, появилась в СМИ 3 января. Источник газеты Los Angeles Times сообщил, что заключенный тяжело болен, однако не уточнил, чем именно. В департаменте от комментариев отказались, заявив только, что осужденный жив.

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В феврале 2015 года сообщалось, что 80-летний Чарльз Мэнсон в очередной раз решил стать отцом и передать на волю свою сперму, чтобы провести искусственное оплодотворение его нынешней жены Афтон Бертон. Женщина на 54 года младше Мэнсона и является его фанаткой. Они поженились в 2014 году в тюрьме, а год спустя пара решила завести ребенка.

В 1969 году американец Чарльз Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт, а также четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшая мера наказания была временно отменена, и Мэнсону дали пожизненное.