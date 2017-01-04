Серийного убийцу Чарльза Мэнсона госпитализировали из тюрьмы

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона, отбывающего пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме, увезли в больницу за пределы пенитенциарного заведения. Об этом во вторник, 3 января, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Один из собеседников издания уверяет, что заключенный тяжело болен, однако не смог объяснить, чем именно.

В Управлении исправительными и реабилитационными учреждениями отказались от комментариев, сославшись за законы, согласно которым данные о состоянии здоровья осужденных носят сугубо личный характер и не подлежат разглашению.

«Мы не раскрываем перемещения заключенных из соображений защиты и безопасности», — сказал представитель ведомства Терри Торнтон (Terry Thornton), добавив, что Мэнсон жив.

В 1969 году американец Чарльз Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны, называвшие себя «Семья», убил жену кинорежиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт, а также четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшая мера наказания была временно отменена, и Мэнсону дали пожизненное.

В начале 2015 года сообщалось, что 80-летний Чарльз Мэнсон в очередной раз решил стать отцом и передать на волю свою сперму, чтобы провести искусственное оплодотворение его теперешней жены Афтон Бертон. Женщина на 54 года младше своего мужа и является его фанаткой. Они поженились в 2014 году в тюрьме, а год спустя Бертон принялся настаивать на рождении совместного ребенка. Заключенному запрещены свидания, поэтому пара пошла на такой шаг.