Пахом и Епифанцев украли шоу Дудя и вернулись в «Зеленый слоник»

Видео: Школа Пахома / Youtube

Актеры Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев спародировали интернет-шоу «вДудь» Юрия Дудя. Ролик получил название «ВКурлык», он опубликован на YouTube-канале «Школа Пахома».

По сюжету Пахомов, он же Поехавший, и Епифанцев, он же Братишка, обсуждают культурные феномены. В частности, Епифанцев рассказывает, как слушал треки японского нойз-музыканта Merzbow.

Во время передачи у героев начинаются флешбэки — они повторно переживают события фильма «Зеленый слоник», в котором снялись в 1999 году. В конце ролика Поехавший приносит Братишке «сладкий хлеб», якобы заряженный экстрасенсами. Епифанцев с воплями убегает.