Рэпер предпринял четвертую попытку самоубийства и умер

Южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо, более известный как Hip Hop Pantsula, или HHP, скончался. Об этом сообщает TshisaLIVE.

Смерть исполнителя подтвердила его жена Лерато Сенгади.

По данным портала Celeb Gossip, Тсамбо покончил с собой. Эту версию подтвердил Pressreader продюсер Табисо Тсотетси, который одним из первых прибыл на место смерти. Он заявил, что на теле были следы суицида.

В 2015 году артист предпринял три попытки самоубийства. Он долгое время боролся с депрессией.

HHP — пионер жанра мотсвако и крупнейший хип-хоп-артист в ЮАР. Он одним из первых начал исполнять рэп на местных языках, в то время как другие южноафриканские исполнители старались подражать американским артистам и предпочитали записывать песни на английском.

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