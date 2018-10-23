Рэпер упал с крыла самолета и погиб в возрасте 34 лет

Канадский рэпер Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок музыкального клипа. Об этом сообщает Huffpost Canada со ссылкой на его менеджеров.

Ему было 34 года.

Мак-Мюррей скончался в результате падения с самолета — он совершал трюк, во время которого должен был пройтись по крылу летящего воздушного судна Cessna, но не удержался.

«Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, у него уже не оставалось времени раскрыть парашют», — заявили его агенты.

Рэпер скончался на месте от полученных травм.

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