Турист отметил день рождения на Ибице и умер

Англичанин скончался во время празднования своего дня рождения в курортном городе Сан-Антонио-Абад на острове Ибица. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел, когда британец отмечал с друзьями 24-летие на пляже Гала Грацио. В честь праздника он прыгнул со скалы и ударился головой о камни. Приятели вытащили его из воды, однако спасателям не удалось откачать пострадавшего. Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате остановки сердца.

Скалы на пляже Гала Грацио — очень популярное место среди отдыхающих из-за шестиметровой скалы, с которой путешественники часто прыгают в воду.

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Ранее 14 августа 21-летний турист вырыл в песке яму, залез в нее и не успел выбраться, когда пришла волна. Инцидент произошел на пляже Бартбатре на острове Нуармутье во Франции. Как сообщили в местной прокуратуре, турист выкопал слишком глубокую яму, чтобы поместиться в нее стоя, и не смог освободиться, когда вода внезапно начала прибывать. Родственники попытались вытащить его в безопасное место, но прибывшие службы экстренной помощи не смогли спасти туриста.

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