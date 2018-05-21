Пьяный турист-англичанин свалился в канал и умер

В Амстердаме пьяный англичанин хотел справить нужду в канал, но не удержал равновесия, упал в воду и захлебнулся. Об этом сообщает Metro.

По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег.

На место происшествия прибыла аварийная служба, пожарные и две машины скорой помощи. Команда дайверов вытащила мужчину из воды, медикам удалось ненадолго его реанимировать, однако в итоге он все же скончался. Представитель полиции подтвердил, что утонувший — 21-летний турист из Великобритании — находился в нетрезвом виде.

Служба общественного здравоохранения Амстердама предупреждает путешественников об опасности прогулок возле каналов в состоянии алкогольного опьянения. По их данным, в каналах Нидерландов в среднем ежегодно тонет 200 человек.

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