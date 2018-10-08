В США застрелили Hollywood Play

Хип-хоп исполнитель Hollywood Play застрелен в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

35-летний Фрэнк Снайдер (его настоящее имя) был ранен в шею и ноги у ночного клуба. Стрельбу открыли неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля. Бригада скорой помощи доставила музыканта в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Стражи порядка не могут с уверенностью сказать, что именно рэпер был целью убийц, однако очевидец утверждает, что бандиты целились в Снайдера.

VIDEO SHOOT THIS WEEK I NEED A FEMALE FOR IT SO TAG SOMEONE FIRE Фото опубликовано @hollywoodplay

19 июня стало известно о гибели 20-летнего рэпера XXXTentacio. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.

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