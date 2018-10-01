Вышел посмертный клип рэпера XXXTentacion

В сети появился второй посмертный клип американского рэпера XXXTentacion — на трек Moonlight. Видео опубликовано на его YouTube-канале.
В ролике показана вечеринка в лесу. Сам исполнитель сидит под деревьями и бродит между людьми в наушниках. Артист выступил создателем и креативным директором видео.
В июне вышел другой посмертный клип рэпера на песню SAD! В ролике изображены похороны рэпера, на которых он восстает из гроба и дерется сам с собой. А в сентябре был опубликован посмертный трек XXXTentacion и другого погибшего рэпера, Lil Peep.
О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 19 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.
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