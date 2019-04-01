Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Эрмиас Асгедом, также известный под псевдонимом Nipsey Hussle, был убит около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно данным полиции, Асгедом скончался в результате огнестрельных ранений. Ему было 33 года. В нападении пострадали еще два человека, их доставили в больницу.

По предварительным данным, подозреваемым является 20-летний чернокожий мужчина. Очевидцы сообщили, что он подошел к Асгедому и несколько раз выстрелил, а затем скрылся с места преступления на машине, за рулем которой была женщина. Отмечается, что сам рэпер был связан с бандой Crips.

Nipsey Hussle начал карьеру в 2008 году. Работал с такими исполнителями, как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом Victory Lap был номинирован на «Грэмми».

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