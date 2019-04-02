Появилось видео убийства рэпера Nipsey Hussle

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Убийство американского рэпера Эрмиаса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, попало на уличную камеру видеонаблюдения. Запись произошедшего опубликовал портал TMZ.

На кадрах записи видно, что нападавший — мужчина в темной рубашке — выстрелил в рэпера, начал отходить, вернулся и выстрелил вновь, затем отошел, снова вернулся и выстрелил в третий раз. После этого нападавший пнул Асгедома и скрылся с места преступления.

По словам источников, перед инцидентом у Асгедома произошел конфликт с нападавшим. Рэпер спросил его, не является ли тот осведомителем полицейских. Мужчина разозлился на музыканта, после чего исчез, а затем вернулся с пистолетом.

Нападение на Nipsey Hussle произошло около его магазина одежды в Лос-Анджелесе 1 апреля. Рэпер скончался от полученных ранений. Ему было 33 года. В результате нападения пострадали еще два человека, их доставили в больницу.

Nipsey Hussle начал музыкальную карьеру в 2008 году. Его дебютный альбом Victory Lap был номинирован на «Грэмми».

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