Умер солист группы The Beat

Британский музыкант Роджер Чарлери, известный как Ранкин Роджер, умер в возрасте 56 лет. Новость о кончине артиста опубликована в группе The Beat в Facebook.

Артист скончался 26 марта в окружении друзей и семьи. Сообщается, что Ранкин Роджер был болен раком, а прошлым летом исполнитель перенес инсульт. «Он боролся, и боролся, и боролся, Роджер был бойцом», — говорится в сообщении.

Ранкин Роджер основал группу The Beat в 1978 году. В начале 80-х группа выпустила три альбома: Just Can’t Stop It (1980), Wha’ppen? (1981) и Special Beat Service (1982). Коллектив обрел популярность благодаря таким хитам, как Mirror in the Bathroom, Too Nice to Talk To.

Несмотря на проблемы со здоровьем, в январе 2019 года музыкант выпустил альбом Public Confidential, а также написал автобиографию, публикация которой должна состояться весной.

Ранее 25 марта стало известно о смерти музыканта Скотта Уокера.