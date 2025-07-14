Подполковник США Дэвис: Запад не признает сигналы о неотвратимой победе России

Запад продолжает слепо поддерживать Украину и пытается эскалировать конфликт, в то время как сигналы о неотвратимой победе России лежат на поверхности. Об этом высказался подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Теперь западная сторона принимает все больше решений, которые не только не ведут к миру, но могут привести к эскалации конфликта за пределы Украины. Сейчас, когда пора бы уже говорить о мире, мы говорим об эскалации», — заявил он.

Он также подверг критике Соединенные Штаты, которые вместо того, чтобы быть голосом разума и призывать к окончанию конфликта, начинают вновь угрожать России санкциями и продолжением поставок вооружения Киеву. Никто на Западе так и не сделал никаких выводов за три года конфликта, считает Дэвис.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Российская армия стала непобедимой благодаря бесценному опыту и закалке боем на Украине.