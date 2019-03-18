Умер автор музыки из «Криминального чтива»

Американский гитарист Дик Дейл умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, выступавшего с ним.

Дейл известен как основоположник музыкального стиля серф-рок, который стал популярен в 1960-х благодаря таким группам как The Beach Boys и The Ventures. За годы музыкальной карьеры он выпустил 11 альбомов и 14 сборников. Гитарист неоднократно выступал на телевидении, а также появился в камео в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», фильмах «Американский вампир», «Займемся любовью» и других.

Песня Misirlou, использованная Квентином Тарантино для начальных титров «Криминального чтива», стала культовой и прославила гитариста. Позднее американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas позаимствовала его музыку для песни Pump It.

Музыкант, настоящее имя которого Ричард Энтони Монсур, родился в 1937 году в Бостоне, штат Массачусетс. В последние годы он боролся с раком прямой кишки, страдал диабетом и имел проблемы с позвонками. Несмотря на болезнь, он активно гастролировал и даже запланировал выступления на май и летние месяцы.

Саундтрек из фильма «Криминальное чтиво» вошел в десятку рейтинга 50-ти лучших саундтреков всех времен по версии журнала Pitchfork.

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