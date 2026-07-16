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14:59, 16 июля 2026Бывший СССР

В Раде огласили список нового правительства Украины

Спикер Верховной Рады Стефанчук огласил список нового правительства Украины на голосование
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

На Украине огласили список нового правительства страны для голосования. Его опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины; Татьяну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины; Всеволода Ченкова — на должность вице-премьер-министра для европейской и европейско-атлантической интеграции Украины», — говорится в публикации.

Стефанчук также сообщил, что Минздрав Украины может возглавить Виктор Ляшко, Минфин — Сергей Марченко.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За проголосовали 258 парламентариев.

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