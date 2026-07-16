В Раде огласили список нового правительства Украины

Спикер Верховной Рады Стефанчук огласил список нового правительства Украины на голосование

На Украине огласили список нового правительства страны для голосования. Его опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины; Татьяну Бережную — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины; Всеволода Ченкова — на должность вице-премьер-министра для европейской и европейско-атлантической интеграции Украины», — говорится в публикации.

Стефанчук также сообщил, что Минздрав Украины может возглавить Виктор Ляшко, Минфин — Сергей Марченко.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За проголосовали 258 парламентариев.