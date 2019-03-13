Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в «Криминальном чтиве». Об этом он сообщил в интервью журналу Esquire.

Во время работы над картиной артист настаивал на том, чтобы кинематографист вычеркнул из фильма выражение dead nigger storage, что в переводе означает «хранилище мертвых ниггеров». Однако Тарантино не прислушался к его совету, и в итоге фраза прозвучала из уст его героя Джимми. По словам Сэмюэля Л. Джексона, чтобы смягчить эффект от этих слов, создатели картины решили сделать жену Джимми темнокожей, хотя изначально это не было прописано в сценарии.

Актер заявил, что нельзя требовать от режиссера, чтобы он просто выкинул слова из своей работы. «Вы не можете сделать этого, потому что это становится неправдой, это нечестно», — заявил он.

Артист также рассказал, что и сам включал оскорбительные фразы во многие сцены. «Я обычно добавлял минимум пять слов "ниггер" к тому, что уже написал Квентин», — признался он.

Весной 2018 года Сэмюэл Л. Джексон опубликовал фотографию визитной карточки супергероя Ника Фьюри из киновселенной Marvel, содержащую отсылку к фильму «Криминальное чтиво». На визитке Фьюри была указана информация и контактные данные персонажа в структуре Щ.И.Т. (S.H.I.E.L.D.) — вымышленной международной организации по борьбе с преступностью. На месте должности было агента написано — Bad Motherfucker. Именно такая надпись была на бумажнике Джулса из картины Тарантино.

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