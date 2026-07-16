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14:50, 16 июля 2026Из жизни

Спасатели нашли женщину на надувном матрасе в десяти километрах от берега благодаря СМС

В США женщина отплыла на матрасе от берега озера Гурон и не смогла вернуться
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: SunyawitPhoto / Shutterstock / Fotodom

В США спасатели нашли 32-летнюю женщину на надувном матрасе в десяти километрах от берега озера Гурон благодаря ее СМС-сообщению. Об этом сообщает MLive.com.

В понедельник вечером, 13 июля, женщина, отдыхавшая на надувном матрасе у берега в районе залива Тандер-Бей недалеко от города Алпена, отплыла от берега примерно на 27 метров, но не смогла вернуться и начала дрейфовать к середине озера. Она успела отправить сообщение другу на суше с просьбой о помощи. После этого власти были оповещены и начали спасательную операцию.

Береговая охрана задействовала вертолет MH-60 Jayhawk со спасателем на борту, который спустился к женщине и поднял ее на борт. Спасенную доставили на авиабазу, где ей оказали медицинскую помощь.

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Ранее в Испании спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе. Он дрейфовал в воде за 37 километров от берега.

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