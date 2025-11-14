Из жизни
Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

В Испании экипаж танкера случайно спас мужчину, дрейфующего в открытом море
В Испании мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе, спасли. Об этом пишет Need To Know.

Дрейфующего в воде купальщика заметил экипаж танкера Epic Shikoku, перевозившего газ. Судно проходило мимо мужчины по счастливой случайности, и команда сразу сообщила о его бедственном положении в Морской спасательно-координационный центр.

Вскоре мужчину спасли: он не пострадал. Оказалось, что его унесло за 37 километров от берега. Сколько времени он провел один в воде — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Британии девушку на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе экстренно эвакуировали после того, как их унесло в открытое море. После инцидента спасатели напомнили, что надувные плавсредства не предназначены для морского отдыха и представляют смертельную опасность даже в спокойную погоду.

