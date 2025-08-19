Из жизни
20:14, 19 августа 2025Из жизни

Девушку на надувном крокодиле унесло в открытое море

В Британии девушку на надувном крокодиле и двух юношей на матрасе унесло в море
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kaszel_suchy1 / Shutterstock / Fotodom

В Британии девушку на надувном крокодиле и двух подростков на матрасе экстренно эвакуировали после того, как их унесло в открытое море. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 18 августа, на пляже Эр в Шотландии. Спасательные команды оперативно отреагировали на вызов. Юношей доставили на берег и провели с ними инструктаж по безопасности, после чего волонтеры спасли девушку на надувном крокодиле.

«Все трое оставались на своих плавсредствах, но их стремительно уносило от берега», — подтвердил представитель береговой охраны. Это уже второй подобный случай за лето — в мае двух женщин на аналогичном крокодиле спасли у побережья Уиррала.

Спасатели напоминают, что надувные плавсредства не предназначены для морского отдыха и представляют смертельную опасность даже в спокойную погоду. «Всегда проверяйте время приливов и отливов перед выходом на воду», — предупредили в береговой охране. Пострадавшие в обоих случаях отказались от медицинской помощи и не получили серьезных травм. Местные власти рассматривают возможность установки дополнительных предупреждающих знаков на пляжах.

Ранее сообщалось, что женщину, отдыхавшую на пляже в Японии, унесло течением на 80 километров от берега. По сообщению управления береговой охраны, женщина дрейфовала в открытом море около 36 часов.

