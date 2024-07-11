Унесенная течением с пляжа женщина провела в открытом море 36 часов

В Японии женщина провела 36 часов на надувном круге в открытом море

Женщину, отдыхавшую на пляже в Японии, унесло течением на 80 километров от берега. Об этом сообщает Kyodo News.

21-летняя гражданка Китая загорала и купалась на пляже Сирахама Охама в префектуре Сидзуока вечером 8 июля. Она приехала в Японию вместе с подругой, чтобы провести там отпуск. Женщина плавала на надувном круге, а затем исчезла из виду. Подруга сообщила о ее исчезновении в полицию.

Оказалось, что течение унесло ее от побережья. По сообщению управления береговой охраны, женщина дрейфовала в открытом море около 36 часов и преодолела более 80 километров. Спасатели нашли ее утром 10 июля, недалеко от Токио. Женщина была обезвожена, но находилась в сознании. Ее спасли и отвезли на берег.

Ранее сообщалось, что в Федеративных Штатах Микронезии трое моряков застряли посреди океана и дольше недели выживали на необитаемом острове. Им удалось дождаться спасателей благодаря кокосовым орехам.