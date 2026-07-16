Опасения Украины из-за предстоящей зимы объяснили

Аналитик Юшков: Состояние газового рынка Европы зимой может создать проблемы для Украины

Состояние европейского газового рынка может создать проблемы для Украины, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил опасения Киева из-за предстоящей зимы.

«Если мы говорим про электроэнергетику, то там прошла волна ремонтов электростанций, и даже тепловую энергетику подлатали. Сейчас особых отключений даже нет по Украине. Поэтому все будет зависеть от того, возобновит ли Россия и в какой мере удары по украинским электростанциям. Конечно, Россия может ужесточить эти удары в плане переключения на инфраструктуру, которая обеспечивает вывод электроэнергии с атомных станций. Тогда это приведет к дефициту электроэнергии», — рассказал Юшков.

Аналитик объяснил, что сейчас основа энергобаланса Украины — это оставшиеся атомные электростанции, а также импорт и гидростанции.

«Поэтому все будет зависеть от действий России. Но тревогу вызывает у них и состояние газовой системы. Потому что Россия периодически наносит удары по газовой инфраструктуре Украины. И плюс к тому они сами закачивают мало последние годы в подземные хранилища. Так еще и у европейцев сейчас мало газа в подземном хранилище. И если будет холодная зима, то Европе нечем будет делиться с Украиной», — сообщил эксперт.

По словам Юшкова, если это произойдет, то Киев начнет вводить ограничения по подаче электроэнергии и тепла. «В этом плане, конечно, большая проблема, что европейцы мало закачивают газа в подземные хранилища», — заключил аналитик.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.

По словам Корецкого, четкой программы правительства на зимний период пока нет, но он займется ее разработкой.

