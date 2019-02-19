Названы лучшие саундтреки всех времен

В преддверии 91-й церемонии вручения премии «Оскар» американский электронный журнал Pitchfork составил список из 50-ти лучших саундтреков всех времен.

Первое место заняла музыка к фильму 1972 года «Суперфлай». Кинолента рассказывает о наркодилере, который решил провернуть крупную аферу перед тем, как завязать с криминальной работой. Соул-исполнитель Кертис Мэйфилд записал девять композиций к картине. Впоследствии этот альбом неоднократно входил в списки величайших пластинок, а Зал и музей славы рок-н-ролла включил его заглавный трек в рейтинг пятисот песен, которые оказали влияние на формирование рок-н-ролла.

На втором месте разместился фильм «Пурпурный дождь», в основу сюжета которого легла биография поп-певца Принса. Отмечается, что записанный им к мюзиклу альбом показывает артиста «в самом чувственном и самом открытом» смысле. В 1985 году лента получила «Оскар» в номинации «Лучшая запись песни к фильму». В том же году саундтрек удостоился двух призов «Грэмми».

Тройку замкнула картина «На игле». Журналисты считают, что использованная в ней музыка смогла отобразить «эффекты наркотического сюжета» драмы. Они также указывают на то, что саундтрек к ней по-прежнему пользуется популярностью, так как «отражает короткую вспышку слепого оптимизма молодого поколения». В работе Дэнни Бойла прозвучали песни таких музыкантов, как Игги Поп, Лу Рид, Blur и New Order.

В десятку рейтинга также вошли саундтреки к фильмам «Тернистый путь», «2001 год: Космическая одиссея», «Делай как надо», «Трудности перевода», «Академия Рашмор», «На помощь!» и «Криминальное чтиво».

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