Российские полицейские не поняли иностранца и задержали самолет

В столичном аэропорту Шереметьево полицейские задержали бельгийца и отложили рейс из-за неправильного перевода слова. Об этом в субботу, 23 февраля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вечером в пятницу, 22 февраля. Сотрудникам воздушной гавани показалось, что иностранец произнес слово «взрыв».

«Позже выяснилось, что данное слово было переведено неправильно, но правоохранительными органами мужчина был проверен», — рассказал он, добавив, что в целях безопасности дополнительно были проверены все пассажиры авиалайнера.

Источник уточнил, что взрывчатых веществ у задержанного обнаружено не было. Подданный Бельгии смог продолжить путешествие и вылететь в Париж.

Ранее 23 февраля «Интерфакс» передавал, что в Шереметьево был задержан гражданин Бельгии, прибывший в Москву из Таиланда транзитным рейсом и планировавший направиться с пересадкой во французскую столицу тем же рейсом.

Иностранец якобы заявил о том, что имеет при себе взрывное устройство. «При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке», — пояснял источник в экстренных службах. В результате инцидента рейс был отложен.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!