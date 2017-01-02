Заявившего о бомбе пассажира задержали в Шереметьево

Пассажир, заявивший, что у него в багаже находится взрывное устройство, был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 2 января.

В пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО агентству рассказали, что инцидент произошел утром 1 января при прохождении досмотра. Один из пассажиров заявил, что у него в багаже находится взрывное устройство. «На место были вызваны сотрудники полиции. При досмотре личных вещей мужчины опасных предметов обнаружено не было», — сказала собеседница агентства.

Однако пассажир, по ее словам, вел себя неадекватно и ругался с полицейскими. В результате дебошир был задержан и привлечен к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

В конце ноября российские авиакомпании предложили ввести жесткие санкции для пассажиров, нарушающих нормы безопасности. Речь, в частности, шла об административной ответственности за нарушения общественного порядка на борту самолета, внесении изменений в Воздушный кодекс.

По данным МВД России, за девять месяцев 2016 года за правонарушения на воздушном транспорте к административной ответственности привлечены 1164 человека, к уголовной — 116.