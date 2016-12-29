В парижском аэропорту Шарль де Голль проведена эвакуация людей

В крупнейшем французском аэропорту Руасси Шарль де Голль начата эвакуация пассажиров и персонала из-за подозрительного пакета. Об этом в своем Twitter сообщает France News 24.

«Полиция проводит мероприятия в терминале 2C», — укзаывается в записи.

Других подробностей не приводится. Об отмене или переносе рейсов не сообщается.

31 августа этого года массовая эвакуация людей была проведена в одном из терминалов аэропорта Франкфурта. Полиция искала подозрительного человека, который покинул зону предполетного досмотра и исчез.

15 июля из-за обнаружения в аэропорту Ниццы подозрительной сумки пассажиры и персонал были вынуждены покинуть здание.