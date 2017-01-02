Полиция нейтрализовала угрожавшего взорвать аэропорт Антальи сирийца

Служба безопасности аэропорта в турецком городе Анталья задержала мужчину, угрожавшего взорвать здание терминала. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает The Daily Star.

Как впоследствии стало известно, мужчина, чье имя не называется, является гражданином Сирии.

Отмечается, что при прохождении досмотра он закричал «Аллах Акбар!», а также сообщил, что на нем находится взрывное устройство. После этого сирийца схватили стражи порядка.

В настоящее время мужчина находится в полицейском участке. Не исключено, что у задержанного психическое расстройство, отмечает издание.

Было ли на нем на самом деле взрывное устройство, не уточняется.