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Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

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Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом преступник в костюме Санта-Клауса застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут.

1 января стало известно, что в результате нападения погибла россиянка, которая изначально считалась гражданкой Азербайджана.

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