В теракте в стамбульском ночном клубе погибла россиянка

В результате теракта в ночном клубе в ночь на воскресенье, 1 января, погибла гражданка России. Об этом ТАСС сообщили в российском генеральном консульстве в Стамбуле.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сказал собеседник агентства. В генконсульстве пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. «Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», — пояснил сотрудник дипмиссии.

Материалы по теме Санта убивающий Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле

Он добавил, что турецкие власти завершили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство. «Маловероятно, что эта информация изменится», — добавили в генконсульстве.

«Других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет», — заявил РИА Новости представитель генконсульства. По его словам, в понедельник, 2 января, сотрудники консульства отправятся в морг на опознание. Собеседник добавил, что дипломаты будут оказывать максимальную поддержку родственникам погибшей.

Нападение на клуб Reina в европейской части мегаполиса близ пролива Босфор произошло в новогоднюю ночь. В здании в тот момент находились около 600 человек. Преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлено начало атаки на заведение. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб.

По последним данным, жертвами теракта стали 39 человек, среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана, Бельгии, Саудовской Аравии, Ливии, Ливана, Ирака и Марокко, передает Anadolu.