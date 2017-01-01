Путешествия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции

Перейти в «Мою Ленту»

Теракт в Стамбуле, который был совершен в новогоднюю ночь, нанес очередной удар по туристической привлекательности турецких городов. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Стамбул — направление чисто экскурсионное, а в свете событий, которые периодически происходят в Турции, можно утверждать, что направление сейчас не в топе спроса», — сказала она.

По словам Тюриной, сейчас в Стамбуле есть российские граждане, но они приехали туда не в составе организованных групп.

«Сейчас продолжится тенденция, когда люди сильно задумаются, ехать ли им в Турцию. Я имею в виду не пляжное направление, а именно экскурсионные туры. Те, кто купили туры, отказываться от поездок, скорее всего, не будут, но те, кто только планировали такое путешествие, сильно задумаются», — подытожила представитель РСТ.

По последним данным, жертвами нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле стали 39 человек. Известно, что россиян среди погибших нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв атаки на ночной клуб в Стамбуле возросло до 39
Путин отреагировал на теракт в Стамбуле
Появилось видео нападения стамбульского террориста на ночной клуб
Последние новости
Сотни выходцев из Африки задержаны в Кельне
Алжир получил первую партию Су-30 по новому контракту
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции
Умер создатель диснеевского олененка Бэмби
В России повысились акцизы на алкоголь
Порошенко в Донбассе заговорил об украинской оккупации
Путешествия
00:07 Сегодня

Елки-палки

Как выглядит главный символ Нового года в разных уголках мира
17:57 27 декабря 2016

Шереметьево поможет популяризовать Россию среди иностранцев

23:56 31 декабря 2016

Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске

14:29 30 декабря 2016

Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды

00:03 29 декабря 2016

Гламурная глубинка

Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
15:00 14 декабря 2016

Жителей Лос-Анджелеса познакомили с современной российской кухней

14:00 31 декабря 2016

Названо самое страшное место в мире

13:14 30 ноября 2016

Посольство Италии организует рождественский базар в Москве

14:43 21 декабря 2016

«Латвийская черная икра вызывает улыбку, а зря»

Шеф-повар ресторана Le Dome о недооцененных продуктах, трендсеттерах и удивлении
13:56 25 мая 2016

Москва направила Египту новые требования по авиабезопасности

15:37 30 декабря 2016

Туристка подралась с сотрудницей магазина в американском торговом центре

12:29 30 декабря 2016

Американский лайнер вернулся в аэропорт после дебоша из-за туалета

Россия
Елка на потолке
Как отмечают Новый год в космосе
«Пойдем сома отпугнем»
Самые странные высказывания российских политиков за прошлый год
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин отреагировал на теракт в Стамбуле
Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками
Новый вид уголовного наказания появился в России
Путин в новогоднем обращении отметил роль трудностей в сплочении нации
Все материалы
Мир
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
Барак ОбамаПодарок от Обамы
В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов
Всем миром в новый год
Как встречают 2017-й в разных странах
Сотни выходцев из Африки задержаны в Кельне
Эрдоган назвал цель стамбульского теракта
Число жертв атаки на ночной клуб в Стамбуле возросло до 39
Появилось видео нападения стамбульского террориста на ночной клуб
Все материалы
Бывший СССР
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
Лукашенко призвал белорусов держать порох сухим
Нил УшаковПедальный зачет
Какими курьезами отметился 2016 год на просторах бывшего СССР
Больше половины украинских студентов лишились стипендий
Порошенко в Донбассе заговорил об украинской оккупации
Украина захотела вернуть осужденного в России шпиона
В Раде призвавшего к компромиссам миллиардера Пинчука назвали врагом
Все материалы
Финансы
«Мы вспомним, что такое середина девяностых»
Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России
«Денег взять уже неоткуда»
Что будет с ценами в 2017 году
Вступили в силу новые правила получения ИНН
В России повысились акцизы на алкоголь
Правительство приняло к исполнению трехлетний бюджет
Деятельность коллекторов в России ограничили
Курс доллара вырос до 60,58 рубля
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
«Аэрофлот» начал издавать ежемесячный бортовой журнал для детей
ФАС возбудила новые дела в отношении Lenovo и Superwave Group
«Газпром» одолжит 310 миллионов евро на «Турецкий поток»
Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
«МегаФон» предложил четыре решения для оптимизации бизнес-процессов в новом году
Все материалы
Силовые структуры
Разминирование Алеппо
Как российские военные инженеры чистят город от мин и невзорвавшихся боеприпасов
Пьянки, go home
Печальные последствия корпоративных посиделок в канун Нового года
Южнокорейский самолет случайно отбомбился над Японским морем
Алжир получил первую партию Су-30 по новому контракту
Грабители с пистолетом забрали 5 миллионов рублей из машины москвича
Двое силовиков пострадали в спецоперации в Дагестане
Российским военным поставят новые легкие пулеметы РПК-16
Все материалы
Наука и техника
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
К Земле приблизятся две кометы
Ученые предсказали разрушение российских городов
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Назван действенный способ похудения
Все материалы
Спорт
Календарь болельщика. 2017 год. Часть 1
Самые значимые спортивные события наступившего года
Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
Возбуждено дело по факту избиения Расула Мирзаева
Опубликовано видео лучших моментов матча Россия — Словакия на МЧМ по хоккею
Молодежная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Карякин похвалил себя за победу на чемпионате мира по блицу
Евгения Медведева«Скоро покажу прыжок в пять оборотов»
Новогоднее интервью чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой
Все материалы
Культура
Что смотреть в 2017-м
Самые интересные кинопремьеры нового года
Самые ожидаемые альбомы 2017-го
10 релизов, которые сделают новый год еще лучше
Грибной вождь
Кино каникул с Денисом Рузаевым: от «Викинга» до «Кредо убийцы»
Путину подарили щит и меч князя Владимира из «Викинга»
Умер первый менеджер The Beatles
Рэп-концерт в Коннектикуте закончился убийством двух человек
В пятом сезоне шоу «Голос» победила Дарья Антонюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
WP сообщила об атаке «российских хакеров» на американские электросети
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
Калининградским чиновникам запретили использовать «Яндекс.Почту», Skype и Gmail
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Девочка и два вора
Из-за кого Вашингтон ввел новые санкции и выслал российских дипломатов
Все материалы
Ценности
Рождественский романс
Какие весенние подарки можно дарить на зимний праздник
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Да пошли они все!
Дарить часы — это больше не плохая примета
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
Россиянкам показали новогодний триллер
Все в этом будем
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
Елки-палки
Как выглядит главный символ Нового года в разных уголках мира
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Кумыс и лосиные губы
Вкусные правила и исключения современной якутской кухни
Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции
Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске
Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды
Названо самое страшное место в мире
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Лось пробежался наперегонки с машиной в Монтане
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Британский пилот «нарисовал» в небе поздравление с Новым годом
Развенчавшего миф о Деде Морозе итальянского дирижера выгнали из детского шоу
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
Все материалы
Сорок огненных лет
Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport
«Тесла» решила выйти на российский рынок
«Гелик» против «Брабуса»
Дед Мороз, гонки, салют, дрифт и много чего еще
Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Форд» дал советы по зимнему вождению
Путеводитель по «Дакару» 2017 года
Когда смотреть и за кого болеть на главном ралли-рейде года
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы