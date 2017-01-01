Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции

Теракт в Стамбуле, который был совершен в новогоднюю ночь, нанес очередной удар по туристической привлекательности турецких городов. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Стамбул — направление чисто экскурсионное, а в свете событий, которые периодически происходят в Турции, можно утверждать, что направление сейчас не в топе спроса», — сказала она.

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По словам Тюриной, сейчас в Стамбуле есть российские граждане, но они приехали туда не в составе организованных групп.

«Сейчас продолжится тенденция, когда люди сильно задумаются, ехать ли им в Турцию. Я имею в виду не пляжное направление, а именно экскурсионные туры. Те, кто купили туры, отказываться от поездок, скорее всего, не будут, но те, кто только планировали такое путешествие, сильно задумаются», — подытожила представитель РСТ.

По последним данным, жертвами нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле стали 39 человек. Известно, что россиян среди погибших нет.