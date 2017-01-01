Путин отреагировал на теракт в Стамбуле

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава государства.

Путин также подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.

По последним данным, жертвами нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле стали 39 человек. Известно, что россиян среди погибших нет. Пострадали 69 человек, в том числе несколько граждан Азербайджана.

Злоумышленнику, расстрелявшему людей в увеселительном заведении, удалось скрыться. Ведутся его поиски. Сообщалось, что нападавших было двое или трое, также есть информация о том, что они были одеты в костюмы Санта-Клауса.