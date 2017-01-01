Эрдоган назвал цель стамбульского теракта

Целью совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле теракта было дестабилизировать Турцию и посеять хаос, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Слова главы государства приводит агентство Anadolu.

«Мы понимаем, что нападения, совершаемые различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе», — отметил он.

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По словам президента, Турция полна решимости уничтожить источники угроз и предотвратить другие атаки. Государство будет противостоять не только вооруженным нападениям террористов и их пособников, но и давлению в прочих сферах, в частности в экономике и политике, заверил Эрдоган.

По последним данным, жертвами нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле стали 39 человек. Известно, что россиян среди погибших нет. Пострадали 69 человек, в том числе несколько граждан Азербайджана.

Злоумышленнику, расстрелявшему людей в увеселительном заведении, удалось скрыться. Ведутся его поиски. Сообщалось, что нападавших было двое или трое, также есть информация о том, что они были одеты в костюмы Санта-Клауса.