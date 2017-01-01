Глава МВД Турции сообщил о продолжающихся поисках стамбульского террориста

Правоохранительные органы Турции продолжают поиск террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле, заявил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Его слова приводит Anadolu.

Таким образом, опровергается ранее поступившая от чиновников и опубликованная газетой The Guardian информация об уничтожении террориста.

Сойлу добавил, что, по последним данным, в результате атаки погибли 39 человек, госпитализированы 69. Ранее сообщалось о 35 погибших и 40 раненых. Установлена личность 21 погибшего. Из них 16 — это иностранцы, пять — граждане Турции.

Как заявили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле, граждан РФ среди погибших нет. «На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции», — сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, есть ли россияне среди раненых, дипломат сказал, что «пока неизвестно».

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. Некоторые посетители после нападения в панике прыгали в пролив Босфор.